Спасатели нашли тело рыбака, вмерзшего в глыбу льда

К спасателям обратились родственники мужчины, который уехал рыбачить 5 января на снегоходе. Они рассказали, что рыбак так и не объявился дома, а телефон его выключен. Был определен примерный район поисков — акватория Волги напротив входа в Змеиное озеро. После поисков, осложненных недавно выпавшим снегом, возле промоины спасатели нашли перчатки.

— Тонкий лед около промоины не позволял работать без специального снаряжения. Спасатель в гидрокостюме обследовал промоину, протяженностью около 100 метров, и обнаружил на кромке льда сапоги, вмерзшие в лед. Видимо, мужчина, двигаясь на снегоходе, попал в промоину и вмерз в лед. Погибшего освободили из ледового плена и подняли на поверхность льда. В 14.20 поисковые работы на месте происшествия были окончены, — сообщает ПСС по Самарской области.