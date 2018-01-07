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12:40 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Житель Камеруна попал в больницу после борьбы с клопами

Мужчина ударился головой, поскользнувшись на жидкости от насекомых.

Источник: РИА "Новости"

Тяжелыми травмами головы закончилась борьба с клопами для жителя Африки в Петербурге, сообщает «Петербургский дневник».

24-летний камерунец получил тяжелые травмы, пытаясь извести клопов в своей квартире на проспекте Луначарского.

Африканец получил повреждения, поскользнувшись на жидкости от насекомых и ударившись головой о пол.

У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозговую оболочку, сотрясение мозга, перелом теменной кости.

Сейчас он находится в Городской больнице № 3 в тяжелом состоянии.

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