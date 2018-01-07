Житель Камеруна попал в больницу после борьбы с клопами
Мужчина ударился головой, поскользнувшись на жидкости от насекомых.
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Мужчина ударился головой, поскользнувшись на жидкости от насекомых.
Тяжелыми травмами головы закончилась борьба с клопами для жителя Африки в Петербурге, сообщает «Петербургский дневник».
24-летний камерунец получил тяжелые травмы, пытаясь извести клопов в своей квартире на проспекте Луначарского.
Африканец получил повреждения, поскользнувшись на жидкости от насекомых и ударившись головой о пол.
У мужчины диагностировали
Сейчас он находится в Городской больнице № 3 в тяжелом состоянии.