Житель Камеруна попал в больницу после борьбы с клопами

Источник: РИА "Новости"

Тяжелыми травмами головы закончилась борьба с клопами для жителя Африки в Петербурге, сообщает «Петербургский дневник».

24-летний камерунец получил тяжелые травмы, пытаясь извести клопов в своей квартире на проспекте Луначарского.

Африканец получил повреждения, поскользнувшись на жидкости от насекомых и ударившись головой о пол.

У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозговую оболочку, сотрясение мозга, перелом теменной кости.