Уголовное дело возбуждено по факту автокатастрофы с 5 погибшими в Нижегородской области

В отделе полиции по Починковскому району Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту страшной автокатастрофы, произошедшей 6 января 2018 года.



В этот день на 211 км. дороги «Нижний Новгород-Саратов» водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с бензовозом. Погибли пять человек.



Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Назначена автотехническая экспертиза. Расследование продолжается. Информация предоставлена пресс-службой полицейского главка по региону.



