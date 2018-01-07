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13:25 (мск), источник: Newsroom24.ru

Уголовное дело возбуждено по факту автокатастрофы с 5 погибшими в Нижегородской области

Назначена автотехническая экспертиза.

Источник: РИА "Новости"

В отделе полиции по Починковскому району Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту страшной автокатастрофы, произошедшей 6 января 2018 года.

В этот день на 211 км. дороги «Нижний Новгород-Саратов» водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с бензовозом. Погибли пять человек.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Назначена автотехническая экспертиза. Расследование продолжается. Информация предоставлена пресс-службой полицейского главка по региону.

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