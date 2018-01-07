В центре Петербурга в массовой драке шестеро получили пулевые и ножевые ранения

По информации «Фонтанки», конфликт возник в пять часов утра 6 января. У дома 2 по Конюшенной площади столкнулись две компании молодых людей. Перепалка, причина которой пока неизвестна, быстро переросла в драку. Кроме кулаков, в ход пошли нож и травматический пистолет. Закончилась потасовка госпитализацией — один петербуржец 24 лет с ножевой раной плеча и груди находится в реанимации, второй, 26-летний, также с многочисленными порезами, госпитализирован в состоянии средней тяжести. Со сломанной челюстью и множественными пулевыми ранами в тяжелом состоянии в больнице находится 20-летний горожанин, ещё один молодой человек 25 лет получил удар в голову и был отпущен лечиться домой.