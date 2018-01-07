Бастрыкин проконтролирует проверку после смерти пенсионерки в Петербурге

Ранее пресс-служба управления СК РФ по Санкт-Петербургу сообщала, что следователи выясняют обстоятельства смерти 80-летней женщины в одной из больниц Красносельского района Санкт-Петербурга. СМИ ранее сообщали, что пожилая женщина была госпитализирована в предынсультном состоянии в городскую больницу № 15, где ей более пяти часов не оказывали помощь.