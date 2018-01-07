Бастрыкин проконтролирует проверку после смерти пенсионерки в Петербурге
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате проведение проверки по факту смерти 80-летней женщины в больнице
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате проведение проверки по факту смерти 80-летней женщины в больнице
Ранее
«Александр Бастрыкин поручил соответствующему подразделению центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации проконтролировать ход проведения доследственной проверки и принять меры для установления всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято объективное процессуальное решение», — сказала Петренко.