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7 января, источник: Om1.ru

Ленивый омич угнал такси, чтобы не возвращаться домой пешком

Молодой человек засиделся в кафе с друзьями и покинул заведение, когда транспорт ещё не ходил.

Накануне омское управление Росгвардии сообщало, как сотрудники вневедомственной охраны нашли в Октябрьском округе автомобиль Skoda Rapid, который несколькими часами ранее угнали в Кировском округе. Сегодня УМВД по Омской области рассказали, при каких обстоятельствах иномарка переместилась с одной парковки на другую.

На похищенной машине работал в таксомоторной компании 33-летний омич. Для работы таксист взял иномарку в аренду, но понемногу выплачивал арендодателю её стоимость, чтобы стать законным собственником. Всю ночь с 4 на 5 января водитель возил припозднившихся пассажиров. Под утро уставший таксист буквально на 10 минут заскочил в кафе на проспекте Комарова. Когда мужчина вернулся, автомобиля на парковке уже не было.

Таксист был в шоке. Он набрал номер арендодателя и честно обо всём рассказал. Арендодатель успокоил водителя: паниковать рано. В машине установлена навигационная система. Она сейчас показывает, что автомобиль находится на улице Масленникова. С этой информацией таксист обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска передали информацию росгвардейцам, которые патрулировали улицу Масленникова. Экипаж вневедомственной охраны нашёл машину возле магазина. За рулём сидел некий подвыпивший гражданин. Его сдали в полицию.

Уголовный розыск стал разбираться. Задержанный особо не отпирался и поведал, каким образом к нему попал автомобиль такси. Оказалось, что 27-летний омич всю ночь веселился в дружеской компании в том самом кафе на проспекте Комарова. Под утро мужчина собрался домой. Общественный транспорт ещё не ходил, поэтому омич решил пойти пешком. Но тут его внимание привлёк припаркованный рядом автомобиль с работающим двигателем. Омич вскочил за руль и радостно покатил через мост на другой берег. По пути угонщик заехал в магазин, где его и задержали.

Полицейские вернули иномарку таксисту. В отношении ленивого угонщика возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Омичу грозит до пяти лет колонии.

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