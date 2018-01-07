В Волгограде взорвали авиабомбу времен войны

Утром 7 января прибывший в Волгоград из Ростова-на-Дону пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России уничтожил фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили 4 января в Тракторозаводском районе Волгограда. ФАБ100 нашли на Спартановке — в овраге на улице Менжинского. До прибытия пиротехников место обнаружения опасного наследия Сталинградской битвы оцепили полицейские.

— В сопровождении экстренных служб авиабомбу времен войны вывезли в район Орловского карьера. Около 11 утра 7 января ФАБ100 уничтожили путем подрыва, — рассказал «КП-Волгоград» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области Дмитрий Уланов.