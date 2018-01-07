В Волгограде взорвали авиабомбу времен войны
Опасную находку обнаружили 4 января на Спартановке.
Опасную находку обнаружили 4 января на Спартановке.
Утром 7 января прибывший в Волгоград из
— В сопровождении экстренных служб авиабомбу времен войны вывезли в район Орловского карьера. Около 11 утра 7 января ФАБ100 уничтожили путем подрыва, — рассказал «КП-Волгоград» руководитель
В 2018 году это первая подобная находка, но в прошлом году в области обнаружили 13 авиационных бомб времен Великой Отечественной войны.