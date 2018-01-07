В Ружанах МЧС доставало рабочих из водонапорной башни, которым стало плохо

В Ружанах во время окрасочных работ в водонапорной башне одному из работников стало плохо. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили, что внутри башни находятся два человека. Чтобы попасть внутрь водонапорной башни, спасатели использовали подъемный кран.