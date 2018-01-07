В Ружанах МЧС доставало рабочих из водонапорной башни, которым стало плохо
Для спасения рабочих спасатели использовали подъемный кран.
Для спасения рабочих спасатели использовали подъемный кран.
В Ружанах во время окрасочных работ в водонапорной башне одному из работников стало плохо. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили, что внутри башни находятся два человека. Чтобы попасть внутрь водонапорной башни, спасатели использовали подъемный кран.
Спасенных осмотрели медики. От госпитализации они отказались. Рабочие рассказали, что работали с краской около 1,5 часов.
Подготовил Максим Вильтовский.