Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Правительство России упростило подачу документов при усыновлении
Не показанная в РФ комедия перевернула в США устоявшееся мнение
Анджелина Джоли вышла на красную дорожку в «наряде учительницы»
Против Трампа: ФБР обвинили в игре на стороне демократов При расследовании так называемого российского вмешательства ФБР могло работать против президента США
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
Бывший сотрудник КГБ рассказал СМИ о «безграничной силе России»
США готовят для России «войну-наказание» — эксперт
Анджелина Джоли вышла на красную дорожку в «наряде учительницы»
Пользователи Сети обвинили Стефанию Маликову в безвкусице
Берлин заявил об опасной войне в Донбассе: не подведём украинцев
СМИ: журналисты удивлены ответам эстонцев о Путине
Жена Аршавина устроила дебош на борту самолета
Пилота убило дверью самолета при вылете в Россию
Фоторепортажи
16Рождество по григорианскому календарю
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
7 января, источник: Комсомольская правда

Краснодарские нейрохирурги спасли жизнь пострадавшей в ДТП девочке

Медики провели сложнейшую операцию.

В последние дни декабря к нейрохирургам детской краевой клинической больницы попала девочка-подросток. Она серьезно пострадала в дорожно-транспортном происшествии.

Диагноз не вселял оптимизма — тяжелая сочетанная травма, ушиб головного мозга тяжелой степени со сдавлением вдавленным переломом свода черепа справа. Перелом правой ключицы со смещением, ушиб легких, ссадины.

— Врачами было принято решение об оказании ребенку специализированной высокотехнологичной медицинской помощи. В этот же день девочке была проведена операция по удалению вдавленного оскольчатого перелома и острой эпидуральной гематомы в правой лобно-теменно-височной области, устранение компрессии мозга, — сообщают в пресс-службе краевого минздрава.

Операция прошла успешно, сейчас девочка идет на поправку под наблюдением врачей. Всего в детской ККБ в 2017 году было проведено более 14 тысяч операций, в том числе высокотехнологичных.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Элджей отказался петь «Розовое вино» на закрытии LiveFesta
Полная американская безнадега для оставшихся индейцев
Хейли: лидеры мира не отрываясь следят за твитами Трампа
Лидер «Национального фронта» призвала к переменам в партии
Конгрессмен назвал Трампа ущербным человеком за травлю Клинтон
Адвокат опроверг информацию о задержании экс-президента Ирана
ЦРУ: Россия «десятилетиями вмешивается» в выборы в США
Число жертв урагана «Элеанор» во Франции продолжает расти
Состояние актера Олега Табакова снова ухудшилось
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Туманные перспективы. Швеция взяла золотой билет, Россия – нет Мужская эстафета в Оберхофе едва не сорвалась из-за тумана. В «молоке» лучше всех стреляли шведы, а Россия вновь не добралась до медалей
Авто
КАМАЗ накрыло «Тайфуном»: тест супергрузовика (лучшее за 2017) Еще вчера «Тайфун-К» был засекречен. Его показывали на парадах и выставках, но за руль посторонних не пускали. Для нас сделали исключение
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Возвращение Камбербэтча и не только: 18 новых сериалов 2018-го Камбербэтч — плейбой, Хью Грант — политик-гей, Джулия Робертс — сотрудница секретной службы, а Джона Хилл — маньяк. Эти и многие другие актерские перевоплощения вы увидите в новых сериалах 2018 года
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
Не повезло: худшие платья в истории «Золотого глобуса» Накануне 75-й премии «Золотой глобус» пересматриваем все нелепые платья звезд, о которых вспоминают (не лучшими словами) даже сейчас.
Дети
Как звезды с детьми отмечают Рождество Некоторые из знаменитостей улетели на отдых в теплые страны, многие встретили праздник дома, вместе с семьей, а кто-то отправились в храм на церковную службу.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь