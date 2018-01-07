Краснодарские нейрохирурги спасли жизнь пострадавшей в ДТП девочке

В последние дни декабря к нейрохирургам детской краевой клинической больницы попала девочка-подросток. Она серьезно пострадала в дорожно-транспортном происшествии.

Диагноз не вселял оптимизма — тяжелая сочетанная травма, ушиб головного мозга тяжелой степени со сдавлением вдавленным переломом свода черепа справа. Перелом правой ключицы со смещением, ушиб легких, ссадины.

— Врачами было принято решение об оказании ребенку специализированной высокотехнологичной медицинской помощи. В этот же день девочке была проведена операция по удалению вдавленного оскольчатого перелома и острой эпидуральной гематомы в правой лобно-теменно-височной области, устранение компрессии мозга, — сообщают в пресс-службе краевого минздрава.