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7 января, источник: Комсомольская правда

На ферме в Тимашевском районе обнаружили вспышку африканской чумы свиней

Сейчас в районе изымают здоровых животных.

Источник: Комсомольская правда

Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея сообщило о вспышке африканской чумы свиней в Тимашевском районе в микрорайоне Индустриальном.

— При лабораторных исследованиях, проведенных в ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория», доставленного диагностического материала от свинопоголовья, павшего на территории фермы ООО «Свинокомплекс «Развильненский» выявлен вирус АЧС, — говорится в заявлении ведомства.

Сейчас сотрудники Россельхознадзора изымают здоровое поголовье в очаге инфекции.

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