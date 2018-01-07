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7 января, источник: Югополис

В Краснодаре возле ресторана задержали пьяного стрелка

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В УМВД России по городу Краснодару около часа ночи 7 января поступило сообщение о том, что возле одного из ресторанов стреляли. На место выехали сотрудники полиции и Росгвардии.

По предварительным данным, около ресторана на улице Восточно-Кругликовской мужчина произвел несколько выстрелов вверх из охолощенного оружия, бросил его на месте происшествия и скрылся.

Прибыв на место, полицейские опросили свидетелей, после чего по горячим следам задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Им оказался 32-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. При нем обнаружили 57 патронов. Оружие и патроны изъяты и направлены для проведения экспертизы. В результате произошедшего никто не пострадал.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Это не единственный инцидент со стрельбой, произошедший на Кубани в последние дни.

31 декабря во время перестрелки в кафе «Огонек» в станице Ладожской Усть-Лабинского района были убиты 3 человека. Подозреваемые в тройном убийстве уже задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Ведется следствие.

В новогоднюю ночь в Сочи мужчина устроил стрельбу из автомата в непосредственной близости от газовой трубы. Личность стрелка установлена. Проводится проверка.

Как сообщал «Югополис», 4 января некий мужчина открыл стрельбу из ружья по компании, отдыхавшей в лесополосе рядом с поселком Лорис. В результате 2 человека были убиты, еще один получил ранения и был госпитализирован. Убийца скрылся с места происшествия. Идет его розыск.

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