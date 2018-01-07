В Краснодаре возле ресторана задержали пьяного стрелка
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В УМВД России по городу Краснодару около часа ночи 7 января поступило сообщение о том, что возле одного из ресторанов стреляли. На место выехали сотрудники полиции и Росгвардии.
По предварительным данным, около ресторана на улице
Прибыв на место, полицейские опросили свидетелей, после чего по горячим следам задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Им оказался 32-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. При нем обнаружили 57 патронов. Оружие и патроны изъяты и направлены для проведения экспертизы. В результате произошедшего никто не пострадал.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает «Югополису»
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