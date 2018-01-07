Молдаванин пытался вывезти из Украины старинную Библию

Источник: Publika.md

Об этом сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы.

Как отмечается, инцидент произошел 6 января на пункте пропуска Сокиряны.

К границе приехал микроавтобус Mercedes Sprinter российской регистрации, за рулем которого был 40-летний гражданин Молдовы, передает Корреспондент.