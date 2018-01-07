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13:32 (мск), источник: Publika.md

Молдаванин пытался вывезти из Украины старинную Библию

Пограничники Черновицкого отряда совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили у гражданина Молдовы старинную Библию, которую он пытался тайно вывезти из Украины.

Источник: Publika.md

Об этом сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы.

Как отмечается, инцидент произошел 6 января на пункте пропуска Сокиряны.

К границе приехал микроавтобус Mercedes Sprinter российской регистрации, за рулем которого был 40-летний гражданин Молдовы, передает Корреспондент.

Во время осмотра микроавтобуса пограничники нашли старинную Библию, которая, вероятно, представляет культурную и историческую ценность.

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