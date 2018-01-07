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7 января, источник: Клопс.ru

В Светлогорске пьяный подросток угнал машину у отца и разбил её, убегая от полиции

Он испугался, когда инспектор ГИБДД попытался его остановить, дал по газам и врезался в столб.

В Светлогорске 17-летний юноша взял без спроса машину отца и разбил её, когда пытался скрыться от полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Подросток испугался, когда инспектор ГИБДД попытался остановить Volkswagen Golf, за рулём которого он был. Вместо того, чтобы притормозить, юноша дал по газам, но далеко не уехал. Машина врезалась в столб.

Выяснилось, что парень взял автомобиль у отца без спросу — захотел покататься, объяснил он. При этом, как впоследствии показала экспертиза, подросток находился в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в УМВД.

Как оказалось, ранее юноша уже попадал в поле зрения инспекции по делам несовершеннолетних. На него был составлен протокол за курение в общественном месте.

Подростком вновь займётся инспекция ОДН. А его родителям придётся возместить затраты на ремонт столба.

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