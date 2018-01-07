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7 января, источник: ТАСС

Генпрокуратура назвала мошенничество одним из самых распространенных видов преступлений

В 2017 году мошенничества в среднем регистрировались каждые три минуты.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Мошенничества стали в 2017 году одними из самых распространенных видов преступлений: в среднем регистрировалось одно преступление данного вида каждые три минуты. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Генпрокуратуры о состоянии преступности в России за 11 месяцев 2017 года.

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«Количество преступлений, совершенных в форме мошенничества (статьи 159, 159.6 УК РФ), по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 6,8% и составило 204870 преступлений», — отмечается в материалах статистики прокуратуры.

Наибольший рост выявляемых мошенничеств был в Саратовской области (почти в 2,5 раза или на 2,4 тыс. больше показателя 2016 года), в Калининградской области (на 1,1 тыс. или в 2 раза больше), более чем в 1,5 раза выросло число выявленных мошенничеств в Нижегородской области (на 1,7 тыс.), Санкт-Петербурге (на 1,4 тыс.), Ханты-Мансийском автономном округе (на 1,2 тыс.).

При этом, если в целом раскрываемость преступлений в России составляет 54%, то раскрываемость мошенничеств лишь 25%. За 11 месяцев 2017 года число раскрытых мошенничеств выросло на 4,2% (51,7 тыс.), в суд направлены уголовные дела по 42 тыс. фактов мошенничеств.

Согласно данным Генпрокуратуры, за последние 5 лет (с 2013 года) доля мошенничеств в общей структуре преступности выросла с 7,5 до 10,7%.

Она превышает даже число преступлений, связанных с оборотом наркотиков.

В минувшем году пленум Верховного суда России разработал отдельное постановление с разъяснениями по делам о мошенничестве и растрате. Статистика Генпрокуратуры свидетельствует, что число экономических преступлений за 11 месяцев 2017 года сократилось на 3,3% (102 тыс.), число коррупционных преступлений осталось на прежнем уровне (28 тыс.), а число выявленных взяток (с учетом новой статьи о мелкой взятке) выросло на 4,6%. Общий установленный ущерб от преступлений в РФ за 11 месяцев 2017 года (по оконченным и приостановленным уголовным делам) сократился на 27,4% до 351 млрд рублей.

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