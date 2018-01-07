В Доме Советов Калининграда массово выбиты стёкла

Напомним, архитектурная доминанта Калининграда была полностью застеклена к 750-летию города в 2005 году. Вход в заброшенное высотное здание охраняется частным образом. По всей видимости, в новогодние каникулы в здание пробралась группа хулиганов.

Ранее «Вести» сообщали о том, что сделка по покупке Дома Советов находится в финальной стадии. В ноябре 2017 года губернатор Антон Алиханов в онлайн-интервью «Газете. Ру» выразил надежду, что новый собственник приведёт долгострой в порядок.