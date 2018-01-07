В Стокгольме скончался мужчина, пострадавший от взрыва

Источник: Reuters

Мужчину экстренно госпитализировали сразу после взрыва неустановленного предмета, который около 13:00 мск он поднял возле станции «Ворбю» в районе Худдинге.

Как сообщило ранее шведское информационное агентство ТТ со ссылкой на полицию, вместе с мужчиной на месте взрыва находилась его 45-летняя спутница.

Источник: Reuters

«У женщины поранено лицо и ноги, она доставлена в больницу», — заявил в эфире шведского телевидения SVT представитель полиции Свен-Эрик Ульссон.