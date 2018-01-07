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7 января, источник: РИА Новости

В Стокгольме скончался мужчина, пострадавший от взрыва

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Пострадавший от взрыва в Стокгольме 60-летний мужчина скончался, сообщили в полиции.

Источник: Reuters

Мужчину экстренно госпитализировали сразу после взрыва неустановленного предмета, который около 13:00 мск он поднял возле станции «Ворбю» в районе Худдинге.

Как сообщило ранее шведское информационное агентство ТТ со ссылкой на полицию, вместе с мужчиной на месте взрыва находилась его 45-летняя спутница.

Источник: Reuters

«У женщины поранено лицо и ноги, она доставлена в больницу», — заявил в эфире шведского телевидения SVT представитель полиции Свен-Эрик Ульссон.

Полиция также сообщила, что начала предварительное следствие об убийстве и преступлении против общественной безопасности.

Умер один из пострадавших при взрыве у метро в Стокгольме
Во время загрузки произошла ошибка.
7 января© Ньюстюб
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