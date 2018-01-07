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7 января, источник: Известия

Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в подмосковной Балашихе

Пять пассажиров маршрутки пострадали в ДТП с легковым автомобилем в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

По предварительным данным, нетрезвый водитель автомобиля протаранил маршрутку сзади.

«Информация о ДТП поступила в 15:20. Легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси. Информация по погибшим не поступала», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время проверяется точное количество пострадавших. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

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