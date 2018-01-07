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7 января, источник: Коммерсантъ-Новости

Ростуризм просит туроператоров информировать о риске наводнений в Германии и Франции

Ростуризм призвал туроператоров сообщать туристам о погоде в Германии и Франции, где сохраняется риск наводнений.

Источник: AP 2017

Российских путешественников ведомство просит следить за прогнозом погоды, соблюдать меры безопасности и следовать рекомендациям местных властей.

По информации ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России, вода в реках в Германии и Франции поднялась до критических отметок после циклона.

В начале января на северную Европу обрушился ураган. Во Франции, где порывы ветра достигали 110 км/ч, в Альпах погиб лыжник, придавленный деревом, еще девять человек пострадали. В Германии порывы ветра достигали 120 км/ч и привели к перебоям в работе транспорта.

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