Ростуризм просит туроператоров информировать о риске наводнений в Германии и Франции

По информации ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России, вода в реках в Германии и Франции поднялась до критических отметок после циклона.

По информации ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России, вода в реках в Германии и Франции поднялась до критических отметок после циклона.

В начале января на северную Европу обрушился ураган. Во Франции, где порывы ветра достигали 110 км/ч, в Альпах погиб лыжник, придавленный деревом, еще девять человек пострадали. В Германии порывы ветра достигали 120 км/ч и привели к перебоям в работе транспорта.