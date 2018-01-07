Ростуризм просит туроператоров информировать о риске наводнений в Германии и Франции
Ростуризм призвал туроператоров сообщать туристам о погоде в Германии и Франции, где сохраняется риск наводнений.
Ростуризм призвал туроператоров сообщать туристам о погоде в Германии и Франции, где сохраняется риск наводнений.
Российских путешественников ведомство просит следить за прогнозом погоды, соблюдать меры безопасности и следовать рекомендациям местных властей.
В начале января на северную Европу обрушился ураган. Во Франции, где порывы ветра достигали 110 км/ч, в Альпах погиб лыжник, придавленный деревом, еще девять человек пострадали. В Германии порывы ветра достигали 120 км/ч и привели к перебоям в работе транспорта.