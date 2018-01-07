В Белой Калитве к ликвидации крупной аварии на водоводе привлекли водолазов
Без воды остаются сотни жителей.
Без воды остаются сотни жителей.
Региональное правительство сообщило подробности об аварии на водоводе,
— Порыв произошел на глубине около двух метров, в 6−8 метрах от берега, — пояснил министр
На данный момент идет подготовка по установке хомута диаметром 325 мм, а саму работу планируют провести уже в понедельник, 8 января.
На данный момент без воды остались жители 47 многоквартирных домов и пяти социальных объектов, для них организован подвоз. Как утверждают в региональном правительстве, все «социально-значимые объекты обеспечены питьевой и технической водой». Для этого привлекли сразу девять специализированных цистерн, которые работают в том числе по заявкам жителей.