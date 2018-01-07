В Белой Калитве к ликвидации крупной аварии на водоводе привлекли водолазов

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Региональное правительство сообщило подробности об аварии на водоводе, из-за которой жители Белой Калитвы остались без воды. Порыв произошел на участке, который проходит через реку Северский Донец (под водой), это и осложняет работы. Прибывшим на место водолазам удалось обследовать водовод.

— Порыв произошел на глубине около двух метров, в 6−8 метрах от берега, — пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер.

На данный момент идет подготовка по установке хомута диаметром 325 мм, а саму работу планируют провести уже в понедельник, 8 января.