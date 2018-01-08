Пожарные боролись с огнём на оптово-розничном рынке Хабаровска
В закрытом овощном киоске нашли электрический тэн.
В закрытом овощном киоске нашли электрический тэн.
Рождественский вечер в Хабаровске не обошёлся без происшествий. 20 огнеборцев участвовали в тушении пожара на
Сообщение о возгорании на проспекте 60 лет Октября поступило на пульт
В 18:15 огнеборцы остановили распространение огня, а в 18:38 полностью потушили. Торговая точка находилась на удалении от других киосков, поэтому прямой угрозы для рядом стоящих построек не было. Пламя успело повредить стену киоска, в то же время обошлось без пострадавших.
Сейчас Государственный пожарный надзор МЧС России проводит проверку по факту воскресного происшествия.