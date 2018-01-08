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09:37 (мск), источник: Восток Медиа

Пожарные боролись с огнём на оптово-розничном рынке Хабаровска

В закрытом овощном киоске нашли электрический тэн.

Рождественский вечер в Хабаровске не обошёлся без происшествий. 20 огнеборцев участвовали в тушении пожара на оптово-розничном рынке «Многорядов», сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на краевое управление МЧС.

Сообщение о возгорании на проспекте 60 лет Октября поступило на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска в 18:05 местного времени. Пожарные подразделения — всего 20 человек — выехали на место вызова. Как отмечают в пресс-службе ведомства, ближайшая пожарная часть находится недалеко от рынка.

Возгорание произошло в одноэтажном киоске, обшитом металлическим сайдингом. В праздничный день там не было привычной торговли овощами и фруктами, при этом без присмотра остался электрический тэн. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание в электропроводке.

В 18:15 огнеборцы остановили распространение огня, а в 18:38 полностью потушили. Торговая точка находилась на удалении от других киосков, поэтому прямой угрозы для рядом стоящих построек не было. Пламя успело повредить стену киоска, в то же время обошлось без пострадавших.

Сейчас Государственный пожарный надзор МЧС России проводит проверку по факту воскресного происшествия.

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