Пожарные боролись с огнём на оптово-розничном рынке Хабаровска

Рождественский вечер в Хабаровске не обошёлся без происшествий. 20 огнеборцев участвовали в тушении пожара на оптово-розничном рынке «Многорядов», сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на краевое управление МЧС.

Сообщение о возгорании на проспекте 60 лет Октября поступило на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска в 18:05 местного времени. Пожарные подразделения — всего 20 человек — выехали на место вызова. Как отмечают в пресс-службе ведомства, ближайшая пожарная часть находится недалеко от рынка.

Возгорание произошло в одноэтажном киоске, обшитом металлическим сайдингом. В праздничный день там не было привычной торговли овощами и фруктами, при этом без присмотра остался электрический тэн. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание в электропроводке.

В 18:15 огнеборцы остановили распространение огня, а в 18:38 полностью потушили. Торговая точка находилась на удалении от других киосков, поэтому прямой угрозы для рядом стоящих построек не было. Пламя успело повредить стену киоска, в то же время обошлось без пострадавших.