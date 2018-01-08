12 туристов из Иркутской области заразились инфекциями на отдыхе во Вьетнаме, Тайланде и Нигерии

Источник: Комсомольская правда

В прошлом году для 12 путешественников из Иркутской области отдых обернулся опасными заболеваниями. Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора проверяют пассажиров самолетов, которые прибывают в Иркутск из Китая, Тайланда, Вьетнама, Монголии и других стран, чтобы вовремя обнаружить у них инфекции и госпитализировать.

— В 2017 году досмотрено более четырех тысяч воздушных судов, — рассказывают в пресс-службе регионального Управление Роспотребнадзора. — Оказалось, что на территорию Иркутской области местные жители завезли 10 случаев лихорадки Денге из Вьетнама и Тайланда и два случая малярии из Нигерии. Кроме того, обнаружили 78 заболевших опасными инфекциями среди иностранцев, приезжающих в Иркутскую область.