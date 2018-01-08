12 туристов из Иркутской области заразились инфекциями на отдыхе во Вьетнаме, Тайланде и Нигерии
Сотрудники Роспотребнадзора досматривают самолеты, прибывающие в Иркутск из других стран.
Сотрудники Роспотребнадзора досматривают самолеты, прибывающие в Иркутск из других стран.
В прошлом году для 12 путешественников из Иркутской области отдых обернулся опасными заболеваниями. Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора проверяют пассажиров самолетов, которые прибывают в Иркутск из Китая, Тайланда, Вьетнама, Монголии и других стран, чтобы вовремя обнаружить у них инфекции и госпитализировать.
— В 2017 году досмотрено более четырех тысяч воздушных судов, — рассказывают в
Роспотребнадзор контролирует санитарную охрану территории Иркутской области, чтобы не допускать завоз и распространение инфекционных болезней.