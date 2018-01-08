Авиация МЧС эвакуировала пациента из поселка в Хабаровском крае

О том что пациентку — двадцатилетнюю жительницу поселка Ванино необходимо срочно доставить в краевой центр спасателям сообщили сотрудники территориально центра медицины катастроф. Заявка об экстренной эвакуации поступила в ведомство 6 января, накануне Рождества.

Уже в час по полудни вертолет Ми-8 Хабаровского авиационного-спасательного центра МЧС России вылетел из Хабаровска с медицинской бригадой на борту в пункт назначения. Вся операция по доставке молодой женщины заняла четыре с половиной часа. Причем спасатели забрали из поселка не только девушку, но и еще одного пациента которому потребовалась помощь в краевой столице.