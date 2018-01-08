Авиация МЧС эвакуировала пациента из поселка в Хабаровском крае
Молодую женщину потребовалось срочно доставить в Хабаровск.
Молодую женщину потребовалось срочно доставить в Хабаровск.
О том что пациентку — двадцатилетнюю жительницу поселка Ванино необходимо срочно доставить в краевой центр спасателям сообщили сотрудники территориально центра медицины катастроф. Заявка об экстренной эвакуации поступила в ведомство 6 января, накануне Рождества.
Уже в час по полудни вертолет Ми-8 Хабаровского
Прямо с вертолетной площадки пациенты каретами скорой помощи были доставлены в медицинские учреждения города. Как утверждают медики перевозка было осуществлена максимально бережно — состояние больных во за время полета не ухудшилось, — сообщили в ведомстве.