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09:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Авиация МЧС эвакуировала пациента из поселка в Хабаровском крае

Молодую женщину потребовалось срочно доставить в Хабаровск.

О том что пациентку — двадцатилетнюю жительницу поселка Ванино необходимо срочно доставить в краевой центр спасателям сообщили сотрудники территориально центра медицины катастроф. Заявка об экстренной эвакуации поступила в ведомство 6 января, накануне Рождества.

Уже в час по полудни вертолет Ми-8 Хабаровского авиационного-спасательного центра МЧС России вылетел из Хабаровска с медицинской бригадой на борту в пункт назначения. Вся операция по доставке молодой женщины заняла четыре с половиной часа. Причем спасатели забрали из поселка не только девушку, но и еще одного пациента которому потребовалась помощь в краевой столице.

Прямо с вертолетной площадки пациенты каретами скорой помощи были доставлены в медицинские учреждения города. Как утверждают медики перевозка было осуществлена максимально бережно — состояние больных во за время полета не ухудшилось, — сообщили в ведомстве.

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