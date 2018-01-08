Полицейские нашли пропавшую 16-летнюю школьницу в Усть-Куте
Девятиклассница находилась в гостях у подруги, не предупредив родителей.
Девятиклассница находилась в гостях у подруги, не предупредив родителей.
В
— На ее поиски незамедлительно отправились сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые полицейские, — сообщает ГУ МВД по Иркутской области. — Начали опрашивать всех, кто мог видеть пропавшую девушку.
В итоге оказалось, что школьница находилась в гостях у своей подруги, но родителям об этом ничего не сказала. Полицейские отправили подростка домой, а потом провели с семьей профилактическую беседу, чтобы подобных ситуаций больше не возникало.