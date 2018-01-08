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09:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Полицейские нашли пропавшую 16-летнюю школьницу в Усть-Куте

Девятиклассница находилась в гостях у подруги, не предупредив родителей.

В Усть-Куте взволнованные родители позвонили в полицию и рассказали, что их 16-летняя дочь пропала без вести. Девятиклассница ушла гулять 4 января, но вечером домой не вернулась. Родственники попытались сами найти школьницу, но не смогли и на следующий день начали бить тревогу.

— На ее поиски незамедлительно отправились сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые полицейские, — сообщает ГУ МВД по Иркутской области. — Начали опрашивать всех, кто мог видеть пропавшую девушку.

В итоге оказалось, что школьница находилась в гостях у своей подруги, но родителям об этом ничего не сказала. Полицейские отправили подростка домой, а потом провели с семьей профилактическую беседу, чтобы подобных ситуаций больше не возникало.

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