11 автомобилей сгорело во владивостокском автосервисе

На пульт пожарной охраны Владивостока 8 января в 6.32 поступило сообщение о пожаре в автосервисе по адресу: Военное шоссе, 15а. Немедленно к месту происшествия были направлены пожарные расчеты ближайших пожарных частей, которые прибыли уже спустя 8 минут.

Горели автомастерская, автомобили внутри строения, а и также прилегающие к автосервису гаражи. Звенья газодымозащитной службы провели разведку внутри горящего помещения, людей обнаружено не было.

В 7.10 пожар был локализован, а в 11.50 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. В результате пожара от огня пострадали: помещение автосервиса, 7 прилегающих гаражей с имуществом, 11 автомобилей внутри автомастерской и 2 припаркованных рядом с гаражами автомобилей. Люди при пожаре не пострадали. Всего при тушении было задействовано 41 человек личного состава и 9 единиц техники.