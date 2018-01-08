Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Наше детство против современного — 5:0
Васильева рассказала о домогательствах в кинематографе в СССР
Кларк, Уизерспун и другие вышли на красную дорожку в Калифорнии
Падение «Промсвязьбанка» В чем подозревают руководство финансового учреждения?
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
СМИ: у Бузовой появился новый влиятельный поклонник
Экс-сотрудник КГБ поведал СМИ о большой силе РФ
Джоли, Кидман и звезды надели черные платья на «Золотой глобус»
Брэд Питт стал гостем благотворительного гала-вечера
Глава МИД Пакистана в ответ Трампу: Пусть мир узнает правду
Берлин об опасной войне: не подведём украинцев
"Представилась майором ФСБ"- СМИ об авиаскандале с женой Аршавина
Врач и его друг погибли от отравления алкоголем
Фоторепортажи
16Рождество по григорианскому календарю
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
09:20 (мск), источник: ДЕЙТА

11 автомобилей сгорело во владивостокском автосервисе

Утром 8 января крупный пожар произошел во владивостокской автомастерской по адресу: Военное шоссе, 15а, сообщили «Deita. ru» в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

На пульт пожарной охраны Владивостока 8 января в 6.32 поступило сообщение о пожаре в автосервисе по адресу: Военное шоссе, 15а. Немедленно к месту происшествия были направлены пожарные расчеты ближайших пожарных частей, которые прибыли уже спустя 8 минут.

Горели автомастерская, автомобили внутри строения, а и также прилегающие к автосервису гаражи. Звенья газодымозащитной службы провели разведку внутри горящего помещения, людей обнаружено не было.

В 7.10 пожар был локализован, а в 11.50 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. В результате пожара от огня пострадали: помещение автосервиса, 7 прилегающих гаражей с имуществом, 11 автомобилей внутри автомастерской и 2 припаркованных рядом с гаражами автомобилей. Люди при пожаре не пострадали. Всего при тушении было задействовано 41 человек личного состава и 9 единиц техники.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что пожар напугал жильцов многоэтажного дома, расположенного на улице Жигура.

Дмитрий Санников.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Молодой мужчина загадочно исчез во Владивостоке
"Ледяной плен" ожидает жителей этой улицы во Владивостоке
Минэкономразвития опровергло информацию о планах РФ выйти из ВТО
Белый дом обнаружил «вмешательство России» в выборы в Мексике
СМИ рассказали о распорядке дня Дональда Трампа
ЦРУ: Россия «десятилетиями вмешивается» в выборы в США
В России запретили разводить костры и жечь траву около дорог
«Золотой глобус» получил фильм Мартина Макдонаха
Обращение Путина стало самым рейтинговым за новогоднюю теленочь
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Российский форвард «Питтсбурга» признан второй звездой дня в НХЛ Малкин набрал три очка (два гола + передача) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона»
Авто
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев (лучшее за 2017) 20 лет в строю, несколько войн и локальных конфликтов за плечами, а в финале геройской службы — забвение. Вспомним, что такое бронеавтомобиль БА-20
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Возвращение Камбербэтча и не только: 18 новых сериалов 2018-го Камбербэтч — плейбой, Хью Грант — политик-гей, Джулия Робертс — сотрудница секретной службы, а Джона Хилл — маньяк. Эти и многие другие актерские перевоплощения вы увидите в новых сериалах 2018 года
Недвижимость
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Названы 15 крупнейших ипотечных кредиторов России
Леди
Анна Павлова, Айседора Дункан и еще 4 знаменитые жертвы моды Выражение «жертва моды» появилось после Великой французской революции. Так стали называть девушек, которые носили шифоновые платья на улице в прохладную погоду.
Дети
Наше детство против современного — 5:0 Многие из нас с удовольствием вспоминают собственное детство, но не считают возможным воспитывать детей так же, как это делали наши родители – времена другие. Они и правда другие, но в них ли дело? А может быть, – в нас самих?
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь