На Урале грузовой поезд насмерть сбил мужчину
Машинист подал звуковой сигнал предупреждения, но пешеход не отреагировал.
Машинист подал звуковой сигнал предупреждения, но пешеход не отреагировал.
В Свердловской области под колесами поезда погиб мужчина. Трагедия произошла на станции Хрустальная. По предварительной информации, машинист грузового состава подал звуковой предупреждающий сигнал, но пешеход не отреагировал. Столкновения избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.
— На место выехала
Отметим, что этот случай далеко не единственный. В августе прошлого года на железнодорожных путях погиб 19-летний юноша, а в октябре поезд насмерть сбил двух мужчин.