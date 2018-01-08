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13:24 (мск), источник: Комсомольская правда

На Урале грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Машинист подал звуковой сигнал предупреждения, но пешеход не отреагировал.

В Свердловской области под колесами поезда погиб мужчина. Трагедия произошла на станции Хрустальная. По предварительной информации, машинист грузового состава подал звуковой предупреждающий сигнал, но пешеход не отреагировал. Столкновения избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

— На место выехала следственно-оперативная группа. Будут устанавливаться обстоятельства произошедшего и устанавливаться личность погибшего, — отметили в Управлении МВД РФ по УрФО на транспорте.

Отметим, что этот случай далеко не единственный. В августе прошлого года на железнодорожных путях погиб 19-летний юноша, а в октябре поезд насмерть сбил двух мужчин.

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