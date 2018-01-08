На Урале грузовой поезд насмерть сбил мужчину

В Свердловской области под колесами поезда погиб мужчина. Трагедия произошла на станции Хрустальная. По предварительной информации, машинист грузового состава подал звуковой предупреждающий сигнал, но пешеход не отреагировал. Столкновения избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

— На место выехала следственно-оперативная группа. Будут устанавливаться обстоятельства произошедшего и устанавливаться личность погибшего, — отметили в Управлении МВД РФ по УрФО на транспорте.