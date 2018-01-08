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11:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Турист из Краснодара сорвался с Эльбруса

37-летний мужчина доставлен в больницу.

В минувшее воскресенье, 7 января, около 12:54 на горе Эльбрус в районе скал Пастухова сорвался альпинист с высоты 4900 метров. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда нашли пострадавшего, спустили с гор на поляну Азау и передали медикам.

— Турист из Краснодара получил черепно-мозговую травму, сейчас он находится в сознании, — рассказали «Комсомольской правде"-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

В поисках пострадавшего альпиниста участвовали шесть спасателей.

Напомним, в прошлом году в Сочи альпинист сорвался с Орлиных скал. Тогда спасти мужчину не удалось. 64-летний мужчина сорвался со скал. Альпинист получил серьезные травмы и потерял сознание. На место прибыли спасатели и начали спускать его к туристической тропе Агурского ущелья. Однако во время спуска у мужчины резко стал падать пульс.

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