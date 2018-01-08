Турист из Краснодара сорвался с Эльбруса
37-летний мужчина доставлен в больницу.
37-летний мужчина доставлен в больницу.
В минувшее воскресенье, 7 января, около 12:54 на горе Эльбрус в районе скал Пастухова сорвался альпинист с высоты 4900 метров. Спасатели Эльбрусского высокогорного
— Турист из Краснодара получил
В поисках пострадавшего альпиниста участвовали шесть спасателей.
Напомним, в прошлом году в Сочи альпинист сорвался с Орлиных скал. Тогда спасти мужчину не удалось. 64-летний мужчина сорвался со скал. Альпинист получил серьезные травмы и потерял сознание. На место прибыли спасатели и начали спускать его к туристической тропе Агурского ущелья. Однако во время спуска у мужчины резко стал падать пульс.