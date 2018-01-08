В Самарской области 19-летняя автоледи врезалась в бензовоз: погиб один человек
Полиция считает, что девушка не справилась с управлением и машину занесло.
Полиция считает, что девушка не справилась с управлением и машину занесло.
В Самарской области рано утром в понедельник, 8 января, произошла страшная авария. «Лада Приора» врезалась в бензовоз.
За рулем легковушки была 19-летняя девушка. Она везла пассажиров по дороге «Самара — Большая Черниговка» в Волжском районе региона.
По версии полиции, на 24 километре дороги автоледи не справилась с управлением. Машину занесло: «Приора» влетела в бензовоз с пустой цистерной, который шел впереди.
Погиб 19-летний молодой человек, который сидел за водителем. Еще три человека пострадали. Как сообщили в