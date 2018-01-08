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11:04 (мск), источник: Podrobno.uz

Пограничники за день задержали контрабанду более чем на 260 млн сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. За один день пограничники Комитета по охране Государственной границы (КОГГ) СНБ Республики Узбекистан задержали ввезенную из Кыргызстана контрабанду на сумму более 260 миллионов сумов.

Источник: Podrobno.uz

В махалле Кургантепа Ферганского района одноименной области военнослужащие КОГГ СНБ 28 декабря 2017 года из «Нексии», принадлежащей местному жителю Алижону Уринбоеву, изъяли 68 телевизоров и 2160 электрических лампочек на общую сумму 142,5 миллиона сумов. Задержанные товарно-материальные ценности были незаконно переправлены через узбекско-кыргызскую границу.

Также в населенном пункте Вуадиль этого района задержан гражданин Узбекистана Олимжон Мадаминов, который пытался незаконно переправить через границу женскую косметику и электрические приборы. Общая стоимость задержанных товаров составила 80 миллионов сумов.

В приграничном населенном пункте Коктош того же района были замечены пятеро человек, пытавшихся переправить через границу телевизоры. Нарушители, заметив пограничников, бросили груз и скрылись на территории Кыргызстана. Перехваченные телевизоры оцениваются в 40 миллионов сумов.

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