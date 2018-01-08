Пограничники за день задержали контрабанду более чем на 260 млн сумов

Источник: Podrobno.uz

В махалле Кургантепа Ферганского района одноименной области военнослужащие КОГГ СНБ 28 декабря 2017 года из «Нексии», принадлежащей местному жителю Алижону Уринбоеву, изъяли 68 телевизоров и 2160 электрических лампочек на общую сумму 142,5 миллиона сумов. Задержанные товарно-материальные ценности были незаконно переправлены через узбекско-кыргызскую границу.

Также в населенном пункте Вуадиль этого района задержан гражданин Узбекистана Олимжон Мадаминов, который пытался незаконно переправить через границу женскую косметику и электрические приборы. Общая стоимость задержанных товаров составила 80 миллионов сумов.