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10:56 (мск), источник: Sputnik.by

МЧС спасло мужчину, устроившего пожар в захламленной квартире

По предварительной версии спасателей, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 янв — Sputnik. Вечером 7 января сотрудники МЧС спасли мужчину из захламленной квартиры, в которой случился пожар, с травмами он был доставлен в больницу, сообщили в Минском городском управлении ведомства.

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Возгорание произошло захламленной квартире на проспекте Независимости.

Вызов поступил в 20:47 от жильцов дома по адресу проспект Независимости, 104. Они сообщили диспетчеру о возгорании в квартире соседа. Прибывшие на место спасатели по внешним признакам пожара не заметили, однако в ходе разведки выяснилось, что возгорание произошло в одной из комнат трехкомнатной квартиры на четвертом этаже. Квартира была сильно захламлена, а вещи горели на площади в 5 квадратных метров.

Квартира, в которой сулчился пожар.

При осмотре квартиры пожарные обнаружили на полу в кухне 53-летнего мужчину. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшего, который был без сознания, с диагнозом «тяжелая термоингаляционная травма, ожог дыхательных путей, отравление продуктами горения».

Пожар потушили в 21:09. В результате инцидента пострадало имущество хозяина, само помещение было закопчено. В данный момент устанавливается причина пожара. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожности при курении.

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