Беременную женщину и ее ребенка спасли врачи в Краснодарском крае
У девушки на позднем сроке беременности развилась
У девушки на позднем сроке беременности развилась
В пульмонологическое отделение Краевой клинической больницы № 2 в тяжелом состоянии поступила беременная девушка с
Сложность лечения заключалась в том, что при беременности все заболевания развиваются молниеносно, а большинство манипуляций и медикаментов противопоказано. Но благодаря сплоченной команде реаниматологов, пульмонологов,
Медики провели противовирусную, антибактериальную и дезинтоксикационную терапию, затем — переливание компонентов крови. Кроме того, пациентку подключили к аппарату искусственной почки для диализа. Все эти действия позволили полностью избавить организм от бактерий и воспалений. Уже через три недели девушка родила здорового малыша.
Грипп и ОРВИ опасен для беременных скоростью развития осложнений. Чтобы не подвергаться риску, нужно вовремя прививаться от гриппа. В этом сезоне в нашем крае вакцинация завершилась рекордным числом: привито почти 3 миллиона человек, около 10 тысяч из них — беременные. Это женщины, которые заранее позаботились о своем здоровье и здоровье своего ребенка. Евгений Филиппов, министр здравоохранения Краснодарского края, практикующий