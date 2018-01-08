Беременную женщину и ее ребенка спасли врачи в Краснодарском крае

В пульмонологическое отделение Краевой клинической больницы № 2 в тяжелом состоянии поступила беременная девушка с вирусно-бактериальной пневмонией. Болезнь уже дала осложнения на почки и дыхательную систему, развив острую недостаточность. Это состояние угрожает жизни, поскольку значительно затрудняется выведение токсинов.

Сложность лечения заключалась в том, что при беременности все заболевания развиваются молниеносно, а большинство манипуляций и медикаментов противопоказано. Но благодаря сплоченной команде реаниматологов, пульмонологов, акушеров-гинекологов и клинических фармакологов краевой больницы удалось сохранить здоровье и мамы, и малыша, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Медики провели противовирусную, антибактериальную и дезинтоксикационную терапию, затем — переливание компонентов крови. Кроме того, пациентку подключили к аппарату искусственной почки для диализа. Все эти действия позволили полностью избавить организм от бактерий и воспалений. Уже через три недели девушка родила здорового малыша.