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11:52 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Беременную женщину и ее ребенка спасли врачи в Краснодарском крае

У девушки на позднем сроке беременности развилась вирусно-бактериальная пневмония.

В пульмонологическое отделение Краевой клинической больницы № 2 в тяжелом состоянии поступила беременная девушка с вирусно-бактериальной пневмонией. Болезнь уже дала осложнения на почки и дыхательную систему, развив острую недостаточность. Это состояние угрожает жизни, поскольку значительно затрудняется выведение токсинов.

Сложность лечения заключалась в том, что при беременности все заболевания развиваются молниеносно, а большинство манипуляций и медикаментов противопоказано. Но благодаря сплоченной команде реаниматологов, пульмонологов, акушеров-гинекологов и клинических фармакологов краевой больницы удалось сохранить здоровье и мамы, и малыша, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Медики провели противовирусную, антибактериальную и дезинтоксикационную терапию, затем — переливание компонентов крови. Кроме того, пациентку подключили к аппарату искусственной почки для диализа. Все эти действия позволили полностью избавить организм от бактерий и воспалений. Уже через три недели девушка родила здорового малыша.

Грипп и ОРВИ опасен для беременных скоростью развития осложнений. Чтобы не подвергаться риску, нужно вовремя прививаться от гриппа. В этом сезоне в нашем крае вакцинация завершилась рекордным числом: привито почти 3 миллиона человек, около 10 тысяч из них — беременные. Это женщины, которые заранее позаботились о своем здоровье и здоровье своего ребенка. Евгений Филиппов, министр здравоохранения Краснодарского края, практикующий акушер-гинеколог.

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