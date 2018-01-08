Найдено тело первого погибшего при столкновении двух судов у берегов Китая
Спасатели обнаружили тело первого погибшего в результате столкновения двух судов у берегов Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство ISNA.
Спасатели обнаружили тело первого погибшего в результате столкновения двух судов у берегов Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство ISNA.
Как отмечается, тело моряка было найдено на нефтяном танкере, который продолжает гореть после столкновения. Тело отправят в Шанхай для установления личности.
Также ведутся поиски более 30 пропавших членов экипажа.
Ранее США присоединились к поиску пропавших после крушения судов у берегов Китая.