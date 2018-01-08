Найдено тело первого погибшего при столкновении двух судов у берегов Китая

Найдено тело первого погибшего при столкновении двух судов у берегов Китая

Спасатели обнаружили тело первого погибшего в результате столкновения двух судов у берегов Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство ISNA.