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12:10 (мск), источник: Газета.Ру

Найдено тело первого погибшего при столкновении двух судов у берегов Китая

Спасатели обнаружили тело первого погибшего в результате столкновения двух судов у берегов Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство ISNA.

Источник: AP 2017

Как отмечается, тело моряка было найдено на нефтяном танкере, который продолжает гореть после столкновения. Тело отправят в Шанхай для установления личности.

В настоящий момент команды спасателей пытаются потушить возгорание.

Также ведутся поиски более 30 пропавших членов экипажа.

Ранее США присоединились к поиску пропавших после крушения судов у берегов Китая.

У восточного побережья Китая столкнулись танкер и сухогруз, пропали 32 человека
Во время загрузки произошла ошибка.
7 января© Ньюстюб
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