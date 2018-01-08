В Петербурге пьяный мужчина грозился устроить второй теракт в метро

Мужчина заявил сотрудникам правоохранительных органов, что собирается устроить второй теракт в городской подземке. Через несколько минут он же позвонил по телефону «02» и уточнил, что взрыв будет снова на станции «Технологический институт». После этих слов он представился, назвав имя и фамилию.