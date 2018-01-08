В Петербурге пьяный мужчина грозился устроить второй теракт в метро
На станции «Технологический институт» искали бомбу.
На станции «Технологический институт» искали бомбу.
Житель Петербурга грозился взорвать метро в Северной столице, сообщает 78.ru. Телефонный террорист позвонил в службу «112» около 19.00 7 января.
Мужчина заявил сотрудникам правоохранительных органов, что собирается устроить второй теракт в городской подземке. Через несколько минут он же позвонил по телефону «02» и уточнил, что взрыв будет снова на станции «Технологический институт». После этих слов он представился, назвав имя и фамилию.
Специалисты провели в метро проверку и не обнаружили там никаких взрывоопасных веществ.
Звонившего задержали. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Нарушителя спокойствия доставили в отделение полиции.
Напомним, теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года. Взрыв в вагоне поезда, следовавшего от «Сенной площади» к станции «Технологический институт», унес жизни 15 человек.