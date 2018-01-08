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8 января, источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге пьяный мужчина грозился устроить второй теракт в метро

На станции «Технологический институт» искали бомбу.

Источник: Аргументы и факты

Житель Петербурга грозился взорвать метро в Северной столице, сообщает 78.ru. Телефонный террорист позвонил в службу «112» около 19.00 7 января.

Мужчина заявил сотрудникам правоохранительных органов, что собирается устроить второй теракт в городской подземке. Через несколько минут он же позвонил по телефону «02» и уточнил, что взрыв будет снова на станции «Технологический институт». После этих слов он представился, назвав имя и фамилию.

Специалисты провели в метро проверку и не обнаружили там никаких взрывоопасных веществ.

Звонившего задержали. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Нарушителя спокойствия доставили в отделение полиции.

Напомним, теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года. Взрыв в вагоне поезда, следовавшего от «Сенной площади» к станции «Технологический институт», унес жизни 15 человек.

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