В Петербурге приезжий с ружьём пытался ограбить таксиста

По информации «Фонтанки», налетчик подошёл к припаркованному возле дома 34 по улице Освобождения «Рено» около трёх часов дня 7 января. На водителя он направил ружьё и потребовал отдать ему деньги и другие ценности. Таксист расставаться с имуществом не спешил и решил просто уехать. Налетчик же, оставшись с пустыми руками, вообще никуда не пошёл, так что задержать его прибывшим на место оперативникам не составило труда.