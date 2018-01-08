Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Чем нас лечат от похмелья
Наше детство против современного — 5:0
Власти ЕС требуют взыскать с России €1,4 млрд
Брэд Питт стал гостем благотворительного гала-вечера
Латышский след Неизвестные подробности расследования убийства царской семьи
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
СМИ: у Бузовой появился новый влиятельный поклонник
Экс-сотрудник КГБ поведал СМИ о большой силе РФ
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали
Кларк, Уизерспун и другие вышли на красную дорожку в Калифорнии
Глава МИД Пакистана в ответ Трампу: Пусть мир узнает правду
Берлин об опасной войне: не подведём украинцев
Дума потребовала вернуть пол-Украины в случае признания оккупации
Пилота убило дверью самолета при вылете в Россию
Фоторепортажи
16Рождество по григорианскому календарю
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
13:30 (мск), источник: 365info.kz

Отец и сын найдены мертвыми в собственном доме

Тела обнаружил односельчанин погибших.

6 января в ауле Ангал батыра (Енбекшильдерский район Акмолинской области) 78-летний мужчина и его сын найдены мертвыми в собственном доме. Об этом сообщает tengrinews.kz со ссылкой на полицию.

На трупах выявлены признаки обморожения. Следствие предполагает, что мужчины погибли от холода. Точная причина их смерти будет установлена после вскрытия тел в рамках судмедэкспертизы.

Семья погибших считалась благополучной. Известно, что пожилой мужчина страдал хроническим заболеванием.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Тенге сильно тряхнет весной 2018 года: чего ждать казахстанцам
Минэкономразвития опровергло информацию о планах РФ выйти из ВТО
Белый дом обнаружил «вмешательство России» в выборы в Мексике
СМИ рассказали о распорядке дня Дональда Трампа
ЦРУ: Россия «десятилетиями вмешивается» в выборы в США
В России запретили разводить костры и жечь траву около дорог
«Золотой глобус» получил фильм Мартина Макдонаха
Обращение Путина стало самым рейтинговым за новогоднюю теленочь
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Российский форвард «Питтсбурга» признан второй звездой дня в НХЛ Малкин набрал три очка (два гола + передача) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона»
Авто
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев (лучшее за 2017) 20 лет в строю, несколько войн и локальных конфликтов за плечами, а в финале геройской службы — забвение. Вспомним, что такое бронеавтомобиль БА-20
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Возвращение Камбербэтча и не только: 18 новых сериалов 2018-го Камбербэтч — плейбой, Хью Грант — политик-гей, Джулия Робертс — сотрудница секретной службы, а Джона Хилл — маньяк. Эти и многие другие актерские перевоплощения вы увидите в новых сериалах 2018 года
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Треть москвичей передумала брать «дальневосточный гектар»
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Анна Павлова, Айседора Дункан и еще 4 знаменитые жертвы моды Выражение «жертва моды» появилось после Великой французской революции. Так стали называть девушек, которые носили шифоновые платья на улице в прохладную погоду.
Дети
Наше детство против современного — 5:0 Многие из нас с удовольствием вспоминают собственное детство, но не считают возможным воспитывать детей так же, как это делали наши родители – времена другие. Они и правда другие, но в них ли дело? А может быть, – в нас самих?
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь