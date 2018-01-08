Отец и сын найдены мертвыми в собственном доме
Тела обнаружил односельчанин погибших.
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Тела обнаружил односельчанин погибших.
6 января в ауле Ангал батыра (Енбекшильдерский район Акмолинской области) 78-летний мужчина и его сын найдены мертвыми в собственном доме. Об этом сообщает tengrinews.kz со ссылкой на полицию.
На трупах выявлены признаки обморожения. Следствие предполагает, что мужчины погибли от холода. Точная причина их смерти будет установлена после вскрытия тел в рамках судмедэкспертизы.
Семья погибших считалась благополучной. Известно, что пожилой мужчина страдал хроническим заболеванием.