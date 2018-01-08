В Волжском инспекторы ДПС со стрельбой задержали пьяного водителя
При задержании мужчина оказал сопротивление.
При задержании мужчина оказал сопротивление.
В Волжском сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие для того, чтобы задержать пьяного нарушителя ПДД.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Остановить и задержать водителя удалось лишь в Среднеахтубинском районе. 23-летний житель Среднеахтубинского района не собирался сдаваться без боя, и оказал сопротивление. Позже, сидя в патрульном автомобиле, он признался, что выпил и сел за руль.
Сейчас мужчине, кроме наказания за пьяную езду, грозит уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейских.
В результате применения оружия пострадавших нет. Служебной проверкой установлено, что сотрудники полиции применили оружие законно.