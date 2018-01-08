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14:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волжском инспекторы ДПС со стрельбой задержали пьяного водителя

При задержании мужчина оказал сопротивление.

В Волжском сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие для того, чтобы задержать пьяного нарушителя ПДД.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, на одной из улиц Волжского полицейские попытались остановить ВАЗ-2107, однако водитель не отреагировал на требование стражей порядка и лишь прибавил скорости. Полицейские бросились в погоню, а для остановки применили табельное оружие, прострелив два задних колеса легковушки.

Остановить и задержать водителя удалось лишь в Среднеахтубинском районе. 23-летний житель Среднеахтубинского района не собирался сдаваться без боя, и оказал сопротивление. Позже, сидя в патрульном автомобиле, он признался, что выпил и сел за руль.

Сейчас мужчине, кроме наказания за пьяную езду, грозит уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейских.

В результате применения оружия пострадавших нет. Служебной проверкой установлено, что сотрудники полиции применили оружие законно.

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