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13:05 (мск), источник: 365info.kz

Радикальную исламистку из Степногорска направили к психиатрам

Двое жителей Акмолинской области привлечены к уголовной ответственности за возбуждение религиозной розни и пропаганду терроризма.

По данным областного ДВД, в сентябре 2017 года в Кокшетау управлением по противодействию экстремизму задержан 33-летний житель областного центра, подозреваемый в возбуждении религиозной розни.

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Оперативники установили, что на протяжении некоторого времени мужчина читал намаз, а после стал придерживаться нетрадиционного ислама. Религию фигурант изучал самостоятельно. Мужчина изучал соответствующую литературу через различные интернет-сайты, распечатывал и хранил у себя дома книги на религиозную тематику. В ходе обыска дома подозреваемого изъяты «Комментарий к трем основам Достопочтимый шейх Салих бин Фаузан аль-Фаузан», копия книги «Столпы ислама и веры» и другая литература. Согласно заключению судебно-религиоведческой экспертизы, в изъятых книгах имеются признаки возбуждения религиозной розни, пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии..

Уголовное дело на фигуранта направлено в суд. Мужчине грозит ограничение или лишение свободы на срок от двух до семи лет.

В Степногорске полицейскими выявлен факт пропаганды терроризма и публичного призыва к совершению акта терроризма 26-летней жительницей города, которая на протяжении 16 лет состоит на учете врача-психиатра. С октября 2014 года подозреваемая начала углубленно изучать идеологию религиозной организации «ат-Такфир — уа-ль-хиджра», которая решением суда признана экстремистской и запрещена на территории Казахстана..

Увлекшись религиозной литературой деструктивного направления, девушка начала распространять в популярных социальных сетях материалы, призывающие к терроризму. В соцсетях она использовала различные вымышленные имена и псевдонимы. Проведенной экспертизой установлено, что в текстах имеются признаки пропаганды терроризма и публичные призывы к совершению терактов. В настоящее время девушка проходит курс психокоррегирующей терапии в психиатрическом учреждении. Расследование уголовного дела в отношении фигурантки окончено и направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

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