Радикальную исламистку из Степногорска направили к психиатрам
Двое жителей Акмолинской области привлечены к уголовной ответственности за возбуждение религиозной розни и пропаганду терроризма.
Двое жителей Акмолинской области привлечены к уголовной ответственности за возбуждение религиозной розни и пропаганду терроризма.
По данным областного ДВД, в сентябре 2017 года в Кокшетау управлением по противодействию экстремизму задержан 33-летний житель областного центра, подозреваемый в возбуждении религиозной розни.
Оперативники установили, что на протяжении некоторого времени мужчина читал намаз, а после стал придерживаться нетрадиционного ислама. Религию фигурант изучал самостоятельно. Мужчина изучал соответствующую литературу через различные
Уголовное дело на фигуранта направлено в суд. Мужчине грозит ограничение или лишение свободы на срок от двух до семи лет.
В Степногорске полицейскими выявлен факт пропаганды терроризма и публичного призыва к совершению акта терроризма 26-летней жительницей города, которая на протяжении 16 лет состоит на учете
Увлекшись религиозной литературой деструктивного направления, девушка начала распространять в популярных социальных сетях материалы, призывающие к терроризму. В соцсетях она использовала различные вымышленные имена и псевдонимы. Проведенной экспертизой установлено, что в текстах имеются признаки пропаганды терроризма и публичные призывы к совершению терактов. В настоящее время девушка проходит курс психокоррегирующей терапии в психиатрическом учреждении. Расследование уголовного дела в отношении фигурантки окончено и направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера.