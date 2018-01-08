Радикальную исламистку из Степногорска направили к психиатрам

По данным областного ДВД, в сентябре 2017 года в Кокшетау управлением по противодействию экстремизму задержан 33-летний житель областного центра, подозреваемый в возбуждении религиозной розни.

Читайте также Хакеры выставили на продажу данные 10 тысяч бухгалтеров Казахстана

Оперативники установили, что на протяжении некоторого времени мужчина читал намаз, а после стал придерживаться нетрадиционного ислама. Религию фигурант изучал самостоятельно. Мужчина изучал соответствующую литературу через различные интернет-сайты, распечатывал и хранил у себя дома книги на религиозную тематику. В ходе обыска дома подозреваемого изъяты «Комментарий к трем основам Достопочтимый шейх Салих бин Фаузан аль-Фаузан», копия книги «Столпы ислама и веры» и другая литература. Согласно заключению судебно-религиоведческой экспертизы, в изъятых книгах имеются признаки возбуждения религиозной розни, пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии..



Уголовное дело на фигуранта направлено в суд. Мужчине грозит ограничение или лишение свободы на срок от двух до семи лет.