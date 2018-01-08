Пятеро детей отправились колядовать и застряли в лифте на шесть часов
Шесть часов провели в лифте пятеро подростков.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Шесть часов провели в лифте пятеро подростков.
Инцидент произошел в одной из многоэтажек на Ботанике, куда дети отправились накануне вечером колядовать. Вызволить их удалось только в три часа ночи.
«Мы получили вызов по адресу проспект Дечебала 23/2, где на седьмом этаже в лифте оказались заблокированы пятеро детей. Мы применили спецоборудование и спасли их», - сказал спасатель Раду Георгиу.
Для того, чтобы открыть двери лифта, спасателям пришлось применить спецоборудование. Дети не пострадали.