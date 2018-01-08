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8 января, источник: Zakon.kz

В полиции Алматы прокомментировали избиение мужчин в новогоднюю ночь

В пресс-службе ДВД Алматы прокомментировали жестокое избиение двух мужчин в новогоднюю ночь, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz
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«По факту хулиганских действий в отношении двух мужчин, имевших место в ночь на 1-е января у входа в увеселительное заведение, что расположено в Жетысуском районе Алматы, территориальным управлением внутренних дел проводится досудебное расследование по ст. 293 ч.2 УК РК», — сообщили в полиции.

Сотрудниками криминальной полиции проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.

В ходе расследования проводится ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинская экспертиза.

Обстоятельства преступления будут установлены по итогам следствия.

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