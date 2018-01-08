В полиции Алматы прокомментировали избиение мужчин в новогоднюю ночь

«По факту хулиганских действий в отношении двух мужчин, имевших место в ночь на 1-е января у входа в увеселительное заведение, что расположено в Жетысуском районе Алматы, территориальным управлением внутренних дел проводится досудебное расследование по ст. 293 ч.2 УК РК», — сообщили в полиции.