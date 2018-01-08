Задержан водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП в Логойском районе

По подозрению в совершении преступления по ч.2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) задержан 20-летний житель Логойского района, который управлял личным автомобилем BMW.
«По предварительным данным, он был трезв. Во время допроса подозреваемый признался в содеянном. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства ДТП, назначен ряд экспертиз, запланирован комплекс следственных действий», — проинформировала Татьяна Белоног.
Автомобиль и управлявший им водитель были найдены при проведении оперативно-разыскных мероприятий.
Специалистами управления Госкомитета судебных экспертиз по Минской области установлено совпадение изъятого с места происшествия следа протектора шины и следа покрышки обнаруженного автомобиля.
Как сообщалось, вечером 3 января в д. Янушковичи Логойского района на проезжей части было обнаружено тело местного жителя с очевидными признаками наезда автотранспортом. Водитель скрылся с места преступления.