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8 января, источник: БЕЛТА

Задержан водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП в Логойском районе

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП в Логойском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Источник: БЕЛТА
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По подозрению в совершении преступления по ч.2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) задержан 20-летний житель Логойского района, который управлял личным автомобилем BMW.

«По предварительным данным, он был трезв. Во время допроса подозреваемый признался в содеянном. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства ДТП, назначен ряд экспертиз, запланирован комплекс следственных действий», — проинформировала Татьяна Белоног.

Автомобиль и управлявший им водитель были найдены при проведении оперативно-разыскных мероприятий.

Специалистами управления Госкомитета судебных экспертиз по Минской области установлено совпадение изъятого с места происшествия следа протектора шины и следа покрышки обнаруженного автомобиля.

Как сообщалось, вечером 3 января в д. Янушковичи Логойского района на проезжей части было обнаружено тело местного жителя с очевидными признаками наезда автотранспортом. Водитель скрылся с места преступления.

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