Педофила из Румынии узнали его коллеги из Дорожной полиции
Житель Бухареста, которого подозревают в педофилии, работает водителем в Дорожной полиции. Мужчину задержали после того, как коллеги узнали его на записи с камер видеонаблюдения.
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Житель Бухареста, которого подозревают в педофилии, работает водителем в Дорожной полиции. Мужчину задержали после того, как коллеги узнали его на записи с камер видеонаблюдения.
Напомним, пятого января он зашёл в лифт многоэтажки Бухареста, в котором находились двое детей пяти и девяти лет. Мужчина приставал к ним, трогал за интимные места, обнимал и целовал.
Придя домой, малыши рассказали обо всём отцу. Он сразу же обратился в полицию. Теперь задержанный ждёт приговора суда.