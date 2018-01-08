Педофила из Румынии узнали его коллеги из Дорожной полиции

Педофила из Румынии узнали его коллеги из Дорожной полиции

Житель Бухареста, которого подозревают в педофилии, работает водителем в Дорожной полиции. Мужчину задержали после того, как коллеги узнали его на записи с камер видеонаблюдения.