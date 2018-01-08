В Тюмени загорелся фасад многоэтажного дома
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Тюмени загорелся фасад девятиэтажного жилого дома, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Тюмени загорелся фасад девятиэтажного жилого дома, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Инцидент произошел на улице Олимпийская. «Площадь пожара составляет 700 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.
По его словам, из здания уже эвакуировали более 130 человек, в том числе двух детей. Причины возникновения пожара выясняются.
Как сообщили РИА Новости в МЧС, к месту происшествия направились
Для жильцов дома подготовили пункт временного размещения вместимостью 180 человек.
На месте работает передвижная лаборатория. Превышений