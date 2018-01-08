В Тюмени загорелся фасад многоэтажного дома

Инцидент произошел на улице Олимпийская. «Площадь пожара составляет 700 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pVcdZgvlfs0?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, из здания уже эвакуировали более 130 человек, в том числе двух детей. Причины возникновения пожара выясняются.

Как сообщили РИА Новости в МЧС, к месту происшествия направились пожарно-спасательные подразделения и другие экстренные службы.

В ликвидации пожара участвуют более 80 человек и 30 единиц техники.

Для жильцов дома подготовили пункт временного размещения вместимостью 180 человек.

На месте работает передвижная лаборатория. Превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ в окружающем воздухе не зафиксировано.