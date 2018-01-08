Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
Чем нас лечат от похмелья
Хью Грант станет отцом в пятый раз
Что творится с погодой в России: ученые объяснили
Джоли и Энистон встретились на «Золотом глобусе»
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Слишком молодёжно: Сеть удивлена нарядом Пугачевой - СМИ
Экс-сотрудник КГБ поведал СМИ о большой силе РФ
Анджелина Джоли вышла на красную дорожку в «наряде учительницы»
Пользователи Сети обвинили Стефанию Маликову в безвкусице
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Чем нас лечат от похмелья
Пьяный депутат на BMW X6 попытался задавить полицейского
Пилота убило дверью самолета при вылете в Россию
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
8 января, источник: РИА Новости

В Тюмени загорелся фасад многоэтажного дома

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Тюмени загорелся фасад девятиэтажного жилого дома, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошел на улице Олимпийская. «Площадь пожара составляет 700 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, из здания уже эвакуировали более 130 человек, в том числе двух детей. Причины возникновения пожара выясняются.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщили РИА Новости в МЧС, к месту происшествия направились пожарно-спасательные подразделения и другие экстренные службы.

В ликвидации пожара участвуют более 80 человек и 30 единиц техники.

Для жильцов дома подготовили пункт временного размещения вместимостью 180 человек.

На месте работает передвижная лаборатория. Превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ в окружающем воздухе не зафиксировано.

Во время загрузки произошла ошибка.
5 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Самые мрачные перспективы: что будет с Украиной в новом году
СМИ сообщили о падении баллистической ракеты на город в КНДР
ЦИК назвал траты Путина на предвыборную агитацию
Минобороны рассказало об атаке беспилотников на базу Хмеймим
В США заявили, что боевики могли купить дроны у кого угодно
По факту пожара в жилом доме в Тюмени возбудили дело о поджоге
Белый дом обнаружил «вмешательство России» в выборы в Мексике
Женщины в Саудовской Аравии впервые смогут сходить на футбол
На Украине задержан подозреваемый в убийстве правозащитницы
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Бразильский полузащитник стал игроком «Барселоны» В составе сборной Бразилии Коутиньо провел 33 матча
Авто
Как выжить в УАЗе: 48 часов лютого бездорожья (лучшее за 2017) Как запросто природа моделирует чувство опасности. Дуновение холодного ветра, странные звуки за шторами надвигающейся темноты... Под давлением зловещей обстановки тревога перерастает в страх. Неужели и мне суждено сгинуть во мхах сырого безлюдного болота?
Hi-Tech
Осторожно: фальшивые конкурсы «Сбербанка» Мошенники увеличили свою активность. Внимательно относитесь к сообщениям.
Кино
Возвращение Камбербэтча и не только: 18 новых сериалов 2018-го Камбербэтч — плейбой, Хью Грант — политик-гей, Джулия Робертс — сотрудница секретной службы, а Джона Хилл — маньяк. Эти и многие другие актерские перевоплощения вы увидите в новых сериалах 2018 года
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
Анна Павлова, Айседора Дункан и еще 4 знаменитые жертвы моды Выражение «жертва моды» появилось после Великой французской революции. Так стали называть девушек, которые носили шифоновые платья на улице в прохладную погоду.
Дети
Опубликованы два новых снимка принцессы Шарлотты Фотографии девочки разместил в своем официальном Instagram-аккаунте Кенсингтонский дворец.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь