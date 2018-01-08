Погоню со стрельбой сняли на видео полицейские в Волгоградской области
Чтобы остановить нарушителя, который предположительно был пьян, пришлось стрелять по задним колесам его ВАЗа.
Чтобы остановить нарушителя, который предположительно был пьян, пришлось стрелять по задним колесам его ВАЗа.
Полицейским из города Волжского Волгоградской области пришлось открыть стрельбу, чтобы остановить нарушителя, который пытался уйти от погони на автомобиле ВАЗ-2107, сообщает
Инспекторы ДПС решили остановить ВАЗ, так как подозревали его водителя в совершении административного нарушения. Однако водитель не отреагировал на требования и попытался скрыться. Во время преследования полицейским пришлось открыть огонь по задним колесам машины нарушителя, однако он продолжал ехать и на спущенных колесах и попытался сбить инспектора ГИБДД. При помощи дополнительных полицейских патрулей авто удалось остановить. При задержании водитель оказывал сопротивление.
Нарушитель, 23-летний житель Среднеахтубинского района, не стал скрывать, что сел за руль пьяным.
В конце октября 2017 года подобное происшествие случилось в Палласовском районе. Годом ранее нарушитель, уходя от полицейской погони, врезался в дом.