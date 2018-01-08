Погоню со стрельбой сняли на видео полицейские в Волгоградской области

Инспекторы ДПС решили остановить ВАЗ, так как подозревали его водителя в совершении административного нарушения. Однако водитель не отреагировал на требования и попытался скрыться. Во время преследования полицейским пришлось открыть огонь по задним колесам машины нарушителя, однако он продолжал ехать и на спущенных колесах и попытался сбить инспектора ГИБДД. При помощи дополнительных полицейских патрулей авто удалось остановить. При задержании водитель оказывал сопротивление.