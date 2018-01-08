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8 января, источник: Комсомольская правда

При крушении вертолета Ми-24 в Сирии погиб выпускник сызранского училища

Трагедия произошла 31 декабря.

В Сирии при крушении вертолета Ми-24 погиб выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков Артем Кулиш. Об этом сообщили в официальной группе учебного заведения в одной из социальных сетей.

Напомним, трагедия произошла 31 декабря. В 15 километрах от аэродрома Хама упал российский вертолет. В Минобороны причиной крушения Ми-24 назвали техническую неисправность.

На борту было три человека: два пилота и борттехник. Оба пилота скончались. Техник, к счастью, выжил.

Артема Кулиша похоронили 4 января в Пугачеве Саратовской области.

По официальным данным Министерства обороны, за все время операции в Сирии в результате военных действий погиб 41 военнослужащий.

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