При крушении вертолета Ми-24 в Сирии погиб выпускник сызранского училища

В Сирии при крушении вертолета Ми-24 погиб выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков Артем Кулиш. Об этом сообщили в официальной группе учебного заведения в одной из социальных сетей.

Напомним, трагедия произошла 31 декабря. В 15 километрах от аэродрома Хама упал российский вертолет. В Минобороны причиной крушения Ми-24 назвали техническую неисправность.

На борту было три человека: два пилота и борттехник. Оба пилота скончались. Техник, к счастью, выжил.

Артема Кулиша похоронили 4 января в Пугачеве Саратовской области.