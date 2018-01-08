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8 января, источник: БЕЛТА

Гражданин Молдовы пытался выехать из Беларуси в Украину по поддельному паспорту

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Молдовы пытался выехать из Беларуси в Украину по поддельному паспорту, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

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В пункте пропуска «Новая Гута» 7 января был задержан 32-летний мужчина, который пытался выехать в Украину.

«При прохождении пограничного контроля он предъявил паспорт, который оказался поддельным. Проведенная экспертиза показала, что в документе была заменена фотография, — рассказали в Госпогранкомитете. — Во время проверочных мероприятий установлено, что нарушителем оказался гражданин Молдовы, который находится в межгосударственном розыске за мошенничество».

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 380 УК (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков).

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