Гражданин Молдовы пытался выехать из Беларуси в Украину по поддельному паспорту

В пункте пропуска «Новая Гута» 7 января был задержан 32-летний мужчина, который пытался выехать в Украину.

«При прохождении пограничного контроля он предъявил паспорт, который оказался поддельным. Проведенная экспертиза показала, что в документе была заменена фотография, — рассказали в Госпогранкомитете. — Во время проверочных мероприятий установлено, что нарушителем оказался гражданин Молдовы, который находится в межгосударственном розыске за мошенничество».