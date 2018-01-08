Снова мошенники: минчан предлагают избавить от засоров труб

Источник: Sputnik.by

Соседи предупреждают друг друга о вымогательстве денег надписью «это мошенники!».

Прежде подобные ситуации уже случались: так, недобросовестные фирмы настойчиво предлагали гражданам проверить пластиковые окна. Абонентов по телефону убеждали проверить окна, мастер составлял договор на услугу, а счет значительно превышал рыночную цену. Заказчики жаловались, но владельцы компаний твердили, что не заставляли подписывать документы.

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«Ведутся на это дело пенсионеры: обзвон совершается в рабочее время, когда дома только они, а база телефонов берется из анкеты, заполненной для оформления банковских карточек», — комментируют пользователи ситуацию.

Обычно от таких предложений страдают пенсионеры. «Зальют за полпенсии “Крота”», — комментируют пользователи ситуацию с проверкой труб.

Белорусам рекомендуют не пользоваться услугами подобных компаний.

Ранее множество белорусов уже попадалось на удочку фирм, действующих по мошенническим схемам: распространители за большие деньги предлагали гражданам приобрести фильтр, преувеличивая его свойства, а счет за покупку оказывался неподъемным. Кроме того, у пенсионеров проверяли проводку и меняли выключатели, завышая стоимость работ в несколько раз.