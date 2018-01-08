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8 января, источник: Podrobno.uz

СНБ предотвратила вывоз 6 слитков золота за границу

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Оперативники Управления Службы национальной безопасности по Ферганской области совместно с сотрудниками территориального Управления Государственного таможенного комитета задержали жителя поселка Вуадиль Ферганского района Акбаржона Тураева.

Источник: Podrobno.uz

Тот пытался передать жителю соседнего села Ёшларобод Нодиржону Каримову 6 слитков золота, отлитых кустарным способом.

Как выяснилось, Акбаржон Тураев получил золотые слитки от жителя села Чимён Бобурмирзо Абдусаломова, спрятал их в салоне своего автомобиля и доставил в приграничный регион. Экспертиза выявила, что золото 999,6 пробы. Вес слитков составляет 4 кг. 778 граммов. По предварительной оценке ювелиров, общая стоимость изъятых драгоценностей превышает 1 млрд. 551 млн. сумов.

В ходе следственных мероприятий установлено, что задержанные планировали передать драгоценный груз жителю Кыргызстана некому Шукуржону Халмиддинову.

В настоящее время Управлением СНБ по Ферганской области в отношении Акбаржона Тураева, Бобурмирзо Абдусаломова и Нодира Каримова возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

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