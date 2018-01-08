СНБ предотвратила вывоз 6 слитков золота за границу

Как выяснилось, Акбаржон Тураев получил золотые слитки от жителя села Чимён Бобурмирзо Абдусаломова, спрятал их в салоне своего автомобиля и доставил в приграничный регион. Экспертиза выявила, что золото 999,6 пробы. Вес слитков составляет 4 кг. 778 граммов. По предварительной оценке ювелиров, общая стоимость изъятых драгоценностей превышает 1 млрд. 551 млн. сумов.