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8 января, источник: Noi.md

Когда будут известны результаты расследований халатности в Институте матери и ребенка

Результаты расследований, инициированных Министерством здравоохранения и Институтом матери и ребенка в связи с делом бывшей пациентки больницы, которой пришлось рожать самостоятельно в туалете учреждения, могут быть обнародованы уже завтра.

Источник: Noi.md

Об этом в интервью Радио Europa Liberă заявил генеральный секретарь по вопросам здравоохранения Борис Гылкэ.

«Предварительные результаты данного расследования будут известны в течение или в конце завтрашнего дня», — заявил Борис Гылкэ.

По его словам, после оглашения результатов последуют санкции в отношении сотрудников Института матери и ребенка: «Безо всякого сомнения, по обоим расследованиям последуют санкции. Мы должны поощрять и выражать благодарность врачам, работающим с максимальной самоотдачей, и мы это будем делать. В то же время будем наказывать тех немногих врачей, которые своим поведением дают пощечину всей системе здравоохранения. И это будет законом в системе здравоохранения Республики Молдова».

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По мнению Бориса Гылки, подобные случаи являются результатом отсутствия эффективного общения: «По предварительной информации, мы понимаем, что произошел медицинский случай, за который ответственны сотни в этом учреждении. И мы должны делать различие между медицинским действием и самой медицинской процедурой и, возможно, неэффективным или даже, можно сказать, плохим общением по этой части. Мы понимаем, и я это признаю, что иногда у нас нет эффективного общения в системе. Но все говорят, что виной тому система, а когда дело доходит до реформ, преобразований, изменений, мы должны менять систему. Но у меня возникает вопрос: кто создает эту систему? Не все ли люди образуют эту систему? А значит, перемены зависят от человека».

Напоминаем, что 19-летняя девушка поделилась в «Фейсбуке» своей вопиющей историей о том, как ей пришлось самостоятельно рожать в туалете кишиневского Института матери и ребенка. После того как рассказ девушки облетел весь интернет, руководство больницы и Минздрав сообщили о начале внутренних расследований. Позже от работы были отстранены несколько сотрудников Института матери и ребенка. В то же время некоторые интернет-пользователи считают, что за этой историей скрывается другая правда, которую необходимо раскрыть.

Полиция возбудила уголовное дело по факту врачебная халатность. В минувшие дни ряд женщин, пострадавших от врачебных ошибок или халатности, выпустили заявление с призывом к важным государственным органам.

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