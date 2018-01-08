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8 января, источник: Tengrinews

Тело мужчины обнаружено на территории акимата Актобе

Тело мужчины нашли вечером 8 января на территории акимата города Актобе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Тело мужчины было обнаружено после окончания рабочего дня.

Ближе к семи часам вечера к акимату города Актобе съехались полицейские, следователи и криминалисты.

Тело вывозили на спецтранспорте.

Корреспондент Tengrinews.kz обратился за комментарием в Департамент внутренних дел Актюбинской области и акимат города Актобе.

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