Тело мужчины обнаружено на территории акимата Актобе

Тело мужчины было обнаружено после окончания рабочего дня.

Ближе к семи часам вечера к акимату города Актобе съехались полицейские, следователи и криминалисты.

Корреспондент Tengrinews.kz обратился за комментарием в Департамент внутренних дел Актюбинской области и акимат города Актобе.