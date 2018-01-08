Тело мужчины обнаружено на территории акимата Актобе
Тело мужчины нашли вечером 8 января на территории акимата города Актобе, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Тело мужчины нашли вечером 8 января на территории акимата города Актобе, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Тело мужчины было обнаружено после окончания рабочего дня.
Ближе к семи часам вечера к акимату города Актобе съехались полицейские, следователи и криминалисты.
Тело вывозили на спецтранспорте.
Корреспондент Tengrinews.kz обратился за комментарием в Департамент внутренних дел Актюбинской области и акимат города Актобе.