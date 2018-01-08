Один человек погиб в результате пожара в девятиэтажном доме в Тюмени
Москва. 8 января. INTERFAX.RU — Пожар произошел в квартире девятиэтажного дома вечером в понедельник в Тюмени, есть погибший и пострадавший, сообщает
Москва. 8 января. INTERFAX.RU — Пожар произошел в квартире девятиэтажного дома вечером в понедельник в Тюмени, есть погибший и пострадавший, сообщает
По данным ведомства, к моменту прибытия первых подразделений горел утеплитель на торце здания с первого по седьмой этаж.
«Общая площадь пожара составила около 1,5 тыс. метров квадратных», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из дома было эвакуировано 160 человек, спасено 24 человека.
Как сообщили «Интерфаксу» в
«Сейчас идет проверка комнат, проливка и по людям (принимается решение -ИФ) кого запускать домой, кого в гостиницу “Колос” расселять», — пояснил он.