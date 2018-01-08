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8 января, источник: Интерфакс

Один человек погиб в результате пожара в девятиэтажном доме в Тюмени

Москва. 8 января. INTERFAX.RU — Пожар произошел в квартире девятиэтажного дома вечером в понедельник в Тюмени, есть погибший и пострадавший, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области.

По данным ведомства, к моменту прибытия первых подразделений горел утеплитель на торце здания с первого по седьмой этаж.

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«Общая площадь пожара составила около 1,5 тыс. метров квадратных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из дома было эвакуировано 160 человек, спасено 24 человека.

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Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области, в результате пожара один человек погиб, есть один пострадавший.

В настоящее время пожар ликвидирован.

«Сейчас идет проверка комнат, проливка и по людям (принимается решение -ИФ) кого запускать домой, кого в гостиницу “Колос” расселять», — пояснил он.

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