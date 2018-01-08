Осужденный в Литве белорусский шпион отсудил у страны €2,8 тыс

Источник: Sputnik.by

Липский находится в Лукишской тюрьме Вильнюса с января 2014 года — после ареста, во время расследования дела и слушания его в суде.

Читайте также Гражданин Молдовы пытался выехать из Беларуси в Украину по поддельному паспорту

Как сообщает издание, Вильнюсский окружной административный суд принял решение, что белорусскому шпиону не были предоставлены положенные 3,6 квадратных метров площади. Кроме того, Липский неоднократно жаловался, что в камере содержались три или четыре человека, в ней было то душно, то холодно, а также отсутствовала возможность заниматься спортом.

По информации «Литовского курьера», изначально Липский просил выплатить ему 70 тысяч евро.

Решение Вильнюсского окружного суда окончательным не является и может быть обжаловано.