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8 января, источник: Sputnik.by

Осужденный в Литве белорусский шпион отсудил у страны €2,8 тыс

МИНСК, 8 янв — Sputnik. Осужденный в Литве за шпионаж в пользу Беларуси экс-сотрудник авиадиспетчерской компании Oro navigacija Ромуальд Липский осудил 2,8 тысячи евро за ненадлежащее содержание в тюрьме, сообщило в понедельник издание «Литовский курьер».

Источник: Sputnik.by

Липский находится в Лукишской тюрьме Вильнюса с января 2014 года — после ареста, во время расследования дела и слушания его в суде.

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Как сообщает издание, Вильнюсский окружной административный суд принял решение, что белорусскому шпиону не были предоставлены положенные 3,6 квадратных метров площади. Кроме того, Липский неоднократно жаловался, что в камере содержались три или четыре человека, в ней было то душно, то холодно, а также отсутствовала возможность заниматься спортом.

По информации «Литовского курьера», изначально Липский просил выплатить ему 70 тысяч евро.

Решение Вильнюсского окружного суда окончательным не является и может быть обжаловано.

Ромуальд Липский, по данным госдепа Литвы, был завербован ГРУ Беларуси вместе с парамедиком литовской армии Андреем Ошурковым. В ноябре 2015 года окружной суд Вильнюса приговорил Липского к трем годам и трем месяцам лишения свободы, однако обе стороны обжаловали приговор — осужденный требовал его оправдать, гособвинение — увеличить срок до восьми лет. В мае 2016-го Апелляционный суд Литвы приговорил Липского к пяти годам.

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