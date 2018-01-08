Осужденный в Литве белорусский шпион отсудил у страны €2,8 тыс
МИНСК, 8 янв — Sputnik. Осужденный в Литве за шпионаж в пользу Беларуси
МИНСК, 8 янв — Sputnik. Осужденный в Литве за шпионаж в пользу Беларуси
Липский находится в Лукишской тюрьме Вильнюса с января 2014 года — после ареста, во время расследования дела и слушания его в суде.
Как сообщает издание, Вильнюсский окружной административный суд принял решение, что белорусскому шпиону не были предоставлены положенные 3,6 квадратных метров площади. Кроме того, Липский неоднократно жаловался, что в камере содержались три или четыре человека, в ней было то душно, то холодно, а также отсутствовала возможность заниматься спортом.
По информации «Литовского курьера», изначально Липский просил выплатить ему 70 тысяч евро.
Решение Вильнюсского окружного суда окончательным не является и может быть обжаловано.
Ромуальд Липский, по данным госдепа Литвы, был завербован ГРУ Беларуси вместе с парамедиком литовской армии Андреем Ошурковым. В ноябре 2015 года окружной суд Вильнюса приговорил Липского к трем годам и трем месяцам лишения свободы, однако обе стороны обжаловали приговор — осужденный требовал его оправдать, гособвинение — увеличить срок до восьми лет. В мае 2016-го Апелляционный суд Литвы приговорил Липского к пяти годам.